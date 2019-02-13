ديوان المحاسبة يصدر قرار بشأن ايقاف رئيس مجلس إدارة مصرف الصحاري

أصدر ديوان المحاسبة القرار رقم (62) لسنة 2019 بشأن ايقاف رئيس مجلس إدارة مصرف الصحاري والمدير العام للمصرف ومدير ادارة شبكة الفروع بالمصرف مساعد ادارة شبكة الفروع بالمصرف ومدير فرع الماية بمصرف الصحاري ” سابقاً ” وأحد موظفي مصرف الماية احتياطيا وذلك لإهمالهم في اداء واجباتهم الوظيفية واساءة استعمال سلطاتهم الوظيفية وقيامهم بتصرفات الحقت الضرر بالمال العام .

وأكد مصدر مطلع بمكتب النائب العام ” للاقتصادية ” ان عملية التوقيف احتياطية نتيجة التلاعب بحسابات فرع المصرف بالمايا وهو ما نتج عنه بحسب التحقيقات فقدان نحو 100 مليون دولار من حسابات مجمدة.

وأوضح بأنه تم رصد الكثير من حالات التلاعب بالمال العام من قبل ادارات الكثير من المصارف مؤكداً تورط مدراء وموظفين وزبائن للمصارف وشركات في محاولات تهريب العملة وفق خدمات وانشطة تعتبر قانونية .

وقال حملة مكافحة الفساد التي يشارك فيها ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الادارية وهيئة مكافحة الفساد كشفت عن عديد التحويلات المشبوهة لأكبر المصارف التجارية في ليبيا وهو ما سيتم الاعلان عنها خلال الايام القادمة وسيتم القبض علي شبكات مصرفية تفننت في تسخير احكام القانون لهدر المال العام .

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