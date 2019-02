استئناف أعمال الصيانة بمطار طرابلس الدولي

المتوسط:

أفادت وزارة المواصلات بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأربعاء، بـ استئناف العمل بإنشاء محطتي الركاب الجديدتين المحلية والدولية بمطار طرابلس الدولي منذ بداية شهر فبراير الحالي.

وأضافت وزارة المواصلات، أنَّ عدم قيامها بأعمال صيانة المطار يعود للأحداث التي وقعت في المنطقة، حيث توقف العمل مع بداية شهر أغسطس الماضي، مشيرةً إلى أنه بعد إتمام إعادة الترتيبات الأمنية من طرف لجنة الترتبيات الأمنية بالتنسيق مع وزارة الداخلية بحكومة الوفاق والأجهزة الأمنية ذات العلاقة تمكنت من البدء بالصيانة.

ولفتت الوزارة إلى دخولها إلى موقع المشروع مرة أخرى وباشرت العمل بأحد أهم العقود الـ”28″ الموقعة ضمن برنامج إعادة تأهيل مطار طرابلس الدولي بإنشاء محطتي الركاب الجديدتين.

