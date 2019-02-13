جسر وادي الوخيم.. السقوط في أي لحظة

يعاني جسر وادي الوخيم القريب من بلدة الجوش من إهمال كبير من قبل الجهات المسؤولة، وبات آيلاً للسقوط في أي لحظة.

وكان الجسر قد تعرّض لقذيفة العام 2011 وتسببت بحفرة كبيرة الأمر الذي دفع المواطنين إلى معالجتها مراراً بالإسمنت كخطوة مؤقتة لتفادي انهيار الجسر.

وأظهرت صور التقطتها كاميرا “218” تهالك الجسر وتساقط أجزاء منه، الأمر الذي يشكل تهديدا حقيقا للعابرين من فوقه.

وبات الجسر بحاجة ماسة إلى عمل كبير من مهندسي الطرق والجسور لمعالجته وتجنب انهياره وقطع الطريق أمام المُسافرين من البلدة إلى طرابلس.

يشار إلى أن هذه الطريق تعتبر شريانا مهما بالنسبة لأهالي المناطق في عامة غرب البلاد من الجبل الغربي وباطن الجبل.

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