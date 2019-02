برلماني: أهالي فزان عانوا الأمرين بسبب انعدام الأمن

المتوسط:

قال عضو مجلس النواب، علي السعيدي، إنَّ أهالي فزان عانوا الأمرين من شح الحياة وانعدام الأمن وضيق الحال على الرغم من أن فزان هيَّ عصب ليبيا واستقرار الوطن.

وأضاف السعيدي، أنَّ ليبيا سرقت، ولهذا السبب أهالي فزان ناشدوا المُؤسسة العسكرية التي ستستمر في أداء واجبها إلى حين حماية كل حدود ليبيا.

وأكد عضو مجلس النواب، أنَّ المؤسسة العسكرية هيَّ مُؤسسة ليبيا، وكل الليبيين فيها سعداء بسبب ما يَحدث في الجنوب من تطهير المنطقة من الجماعات الإرهابية.

