قيادات الجيش الوطني بقاعدة تمنهنت (صور)

نشرت شعبة الإعلام الحربي، الأربعاء، صورا لوصول وفد من القيادة العامة إلى غرفة عمليات الكرامة الرئيسية بمقرها المؤقت في قاعدة تمنهنت الجوية.

وأظهرت الصور وصول كل من آمر القوات الخاصة اللواء ونيس بوخمادة ، ورئيس أركان القوات الجوية الفريق صقر الجروشي، وآمر اللواء 73 مشاة اللواء صالح القطعاني، وآمر غرفة عمليات القوات الجوية اللواء محمد المنفور، وآمر الكتيبة 192 التابع للواء 106 مجحفل النقيب محمد ابسيط.

وعقد المتحدث المتحدث باسم الجيش الوطني العميد أحمد المسماري، الأربعاء، مؤتمره الأسبوعي من مطار تمنهنت، أكد خلاله وصول وفد رفيع المستوى من القيادة العامة المطار حاملا رسالة من القائد العام المشير خليفة حفتر للجنوب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية