مشروع سوسة.. بين الفرص والمخاوف

ينتظر آهالي سوسة بفارغ الصبر مشروع بناء الميناء الجديد في المدينة، الذي سيوفر العديد من فرص العمل لسكان المنطقة، لكن الأمر لا يخلو من بعض التخوفات.

وسيشيّد الميناء الجديد في موقع استراتيجي للسفن التي تسافر بين آسيا وأوروبا عبر قناة السويس ومن وإلى الولايات المتحدة، بتنفيذ شركة “جيدري جروب” الأميركية.

لكن علماء آثار يخشون من أن يؤدي بناء الميناء إلى تدمير بعض الآثار الأغريقية القديمة الموجودة قرب المكان.

في المقابل ستدخل أكثر من مليار ونصف دولار أمريكي إلى سواحل الجبل الأخضر، ويأمل مراقبون أن تستغل ليبيا بشكل كامل موقعها المتميز على البحر المتوسط لتصبح مركزا تجاريا كبيرا بين أفريقيا وأوروبا.

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