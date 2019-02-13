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«السلم الاجتماعي في المجتمعات التي حدثت فيها النزاعات».. عنوان ورشة عمل في بني وليد

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

تحت إشراف منظمة «الشراكة»، أقيم في بني وليد، اليوم الأربعاء، ورشة عمل لنازحي تاورغاء المتواجدين بالمدينة تحت عنوان «السلم الاجتماعي في المجتمعات التي حدثت فيها بعض النزاعات»، التي ستستمر لمدة ثلاثة أيام متوالية.

واستهدفت الورشة، عددًا من المُهتمين والمثقفين والشباب من مدينة تاورغاء، التي واجهت عدة نزاعات خلال السنوات الماضية، إضافة إلى حضور عدد من المهتمين من أهالي مدينة بني وليد.

وأشار أحد المشرفين على الورشة، سراج الباروني، إلى إن الورشة تناولت كيفية خلق قيادات شابة من مدينة تاورغاء وحل النزاعات الداخلية ومعالجتها، إضافةً إلى تذليل الصعاب داخل المُجتمع المحلي داخل بلدية تاورغاء.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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