«السلم الاجتماعي في المجتمعات التي حدثت فيها النزاعات».. عنوان ورشة عمل في بني وليد

تحت إشراف منظمة «الشراكة»، أقيم في بني وليد، اليوم الأربعاء، ورشة عمل لنازحي تاورغاء المتواجدين بالمدينة تحت عنوان «السلم الاجتماعي في المجتمعات التي حدثت فيها بعض النزاعات»، التي ستستمر لمدة ثلاثة أيام متوالية.

واستهدفت الورشة، عددًا من المُهتمين والمثقفين والشباب من مدينة تاورغاء، التي واجهت عدة نزاعات خلال السنوات الماضية، إضافة إلى حضور عدد من المهتمين من أهالي مدينة بني وليد.

وأشار أحد المشرفين على الورشة، سراج الباروني، إلى إن الورشة تناولت كيفية خلق قيادات شابة من مدينة تاورغاء وحل النزاعات الداخلية ومعالجتها، إضافةً إلى تذليل الصعاب داخل المُجتمع المحلي داخل بلدية تاورغاء.

