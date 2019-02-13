مدير الحرس البلدي بنغازي يصدر تعليماته للقضاء على ظاهرة البناء العشوائي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر مدير جهاز الحرس البلدي فرع بنغازي عقيد صالح الكاديكي اليوم الأربعاء، تعليماته، بشأن مجابهة مخالفات البناء والتعديات بكافة أحياء المدينة.

وأفاد مكتب الإعلام بالجهاز، بأن دوريات الحرس البلدي بالتنسيق مع مديرية أمن بنغازي وقسم النجدة ولجنة الإزالة التابعة لجهاز المرافق العامة تستعد، غدًا، لإطلاق حملة لإزالة المباني العشوائية في المخططات السكنية وعلي الطرق العامة، المتسببة في حجب الرؤية وتشويه المظهر العام للمدينة، تنفيذًا للقرار الصادر بالخصوص .

وأكد مكتب الإعلام، أن الحملات لازلت قائمة، والمتابعة مستمرة، للتصدي للمخالفات والمخالفين ولاستعادة الانضباط وبسط هيبة الدولة.

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