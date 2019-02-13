الخدمات الصحية بنغازي تتسلم غرفة تبريد مركزية لحفظ التطعيمات

أخبار ليبيا 24 – خاص

تسلمت إدارة الخدمات الصحية بنغازي، أمس الثلاثاء، موردة غرفة تبريد مركزية لحفظ التطعيمات من منظمة الامم المتحدة للطفولة” اليونيسيف” .

وقال مدير مكتب الإعلام والتوعية بإدارة الخدمات الصحية بنغازي، أحمد العوامي، إن مكتب الرعاية الصحية بالإدارة، يعاني من مشكلة في حفظ مخزون التطعيمات، نتيجة فقد المخزن الرئيسي الخاص في المكتب، حيثُ يتم تخزين التطعيمات بشكل مؤقت في مخازن مركز بنغازي الطبي، مؤكدا أنه بوصول هذه الغرفة الكبيرة ذات المواصفات الممتازة، ستحل هذه المشكلة نهائيا، إذ أنه سيتم تركيبها وتشغيلها قريبا .

وأضاف العوامي، أن غرفة التبريد المركزية، تسلمها مدير برنامج التطعيم رمضان الفيتوري من إدارة الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية في المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وتم ايداعها في مخازن مكتب الصيدلة والإمداد الطبي التابعة لإدارة الخدمات الصحية بنغازي بحضور مدير الإدارة ناصر الكاديكي .

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