السلاك: قصف موقع لأنصار القاعدة بضواحي أوباري

قال الناطق الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق محمد السلاك، إنه تم قصف موقع كان يتمركز به عدد من أفراد أنصار تنظيم القاعدة بضواحي مدينة أوباري، مساء الأربعاء.

وأضاف السلاك في حسابه بموقع “تويتر”، أن هذا القصف يأتي في إطار التنسيق المستمر والعلاقة الاستراتيجية بين ليبيا والولايات المتحدة الأميركية في حربها على الإرهاب.

وبين السلاك أن هذا العمل يأتي بعد لقاء وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة ونظيره الأميركي في الاجتماع الدولي لمكافحة تنظيم داعش الأسبوع الماضي، والذي أكد فيه الطرفان استمرار التعاون في مكافحة الإرهاب والتطرف.

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