اخبار ليبيا الان

شحنة معدات طبية أمريكية تصل مركز طبرق الطبي

تم النشر منذُ 3 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مركز طبرق الطبي عن وصول الدفعة الأولى من شحنة المعدات الطبية، أمريكية الصنع من شركة General Electric.

وأوضح المركز نوعية الأجهزة التي وصلت، وهي عدد 2 أجهزة X-ray ديجيتال نظام كامل، وعدد 2 أجهزة موجات فوق صوتية وجهاز إيكو وعدد 10 أسرّة عناية فائقة وعدد 5 أسرّة Transport patient وطلبية شاملة من المفاصل وجهاز c – arm متكامل بالشاشات.

وأشار المركز أن الدفعة الثانية من الشحنات والأجهزة الطبية، ستصل يوم اليوم الخميس، مؤكدا أن المركز سيشهد تطورا خلال التفرة القادمة وتحسين في مستوى الخدمات الطبية، مُثمّنا الشكر للمجهودات التي بذلتها كافة الإدارات بالمركز من أجل تطويره وتوفير الخدمات للمواطنين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك