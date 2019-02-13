قصف أمريكي على موقع لتنظيم القاعدة في أوباري

قال محمد السلاك الناطق باسم رئيس مجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، إن الولايات المتحدة الأمريكية قصفت موقعا لتنظيم القاعدة في ضواحي مدينة أوباري، جنوب غرب ليبيا.

وأضاف السلاك في تصريح صحفي جاء على صفحة إدارة التواصل بحكومة الوفاق الوطني، على الفيسبوك، أن هذه الضربة جاءت بالتنسيق بين الحكومة الليبية والإدارة الأمريكية.

وأكد الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي، أن قصف موقع لتنظيم القاعدة جنوب غرب البلاد، جاء عقب لقاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ونظيره الليبي محمد سيالة، في الاجتماع الدولي لمكافحة تنظيم داعش الأسبوع الماضي، في العاصمة واشنطن.

وفي حزيران يونيو العام الماضي قتل شخص وأصيب آخر، جراء استهداف سيارة بغارة جوية نفذتها طائرة دون طيار أمريكية، في حي الشارب في أوباري جنوب غرب ليبيا.

وشهدت مدينة أوباري توتر أمني وعسكري عقب محاولة قوات تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر إليها، إلا أن قوات الأخير سيطرت على حقل الشرارة القريب من مدينة دون قتال.

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