بحث استعدادات تأمين احتفالات الثورة في طرابلس

ترأس مدير الإدارة العامة للأمن المركزي العميد محمد فتح الله اجتماعا برؤساء الفروع والمكاتب في الإدارة في العاصمة طرابلس.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الخطة الأمنية لاتخاذ كافة التدابير الأمنية لتأمين الاحتفالات بالذكرى الـ8 لثورة الـ17 من فبراير من خلال توفير الحماية لكافة المرافق الحيوية وحفظ الأمن وإحكام السيطرة على كافة المنافذ ومخارج العاصمة طرابلس وتفعيل عمل الدوريات والتمركزات.

وشدد فتح الله على وجوب التعامل مع المواطنين بصورة طيبة وبذل الجهد للحفاظ على الاستقرار داخل العاصمة طرابلس.

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