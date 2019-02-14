المسماري: حقل الشرارة جاهز للتشغيل وندعو صنع الله لرفع القوة القاهرة عنه

أعلن الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، العميد أحمد المسماري، الانتهاء رسمياً من العمليات العسكرية الرئيسية والعمليات الأمنية في درنة.

وبين المسماري، أن هذا الإعلان، تم بعد القضاء منذ يومين على عدد هائل من العناصر الرئيسية والفاعلة والقيادية في تنظيم القاعدة، المتواجدين داخل المدينة القديمة، مشيراً إلى أن الجيش، شرع في عملية التمشيط والتفتيش في الأحياء الأخرى.

المسماري أكد خلال لقاء خاص مع قناة ليبيا، أن مدينة درنة ومنذ فترة طويلة كانت تحت سيطرة القوات المسلحة، حيث تم تأمينها بشكل كامل.

وحول تأمين القوات المسلحة لحقل الشرارة النفطي، قال المسماري، إنهم قرروا الدخول إلى الحقل وتأمينه، بسبب صدور تهديد إرهابي وإجرامي وميليشاوي، مؤكدا أن الحقل الآن تم تأمينه بالكامل، وتطهيره، وهو تحت إدارة الحقل، كما أكد أن الحقل جاهز للتشغيل، وعلى صنع الله رفع حالة القوة القاهرة عنه، وإعادة تشغيله.

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