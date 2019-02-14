خلال يومين .. انتشال 37 جثة مجهولة الهوية في درنة

تمكن فريق إنتشال الجُثث التابع لجمعية الهلال الأحمر الليبي فرع درنة، من انتشال جثتين مجهولتي الهوية، من منطقة المدينة القديمة.

وبحسب المكتب الإعلامي للجمعية، تم انتشال الجثث أمس الأربعاء، بعد ورود بلاغ من قبل الجهات الموجودة في تلك المنطقة.

هذا وتم تسليم الجثث إلى الجهات المختصة، لإستكمال باقي الإجراءات، ودفنهم عن طريق شباب الكشاف والمرشدات درنة .

الجدير بالذكر، انتشل فريق إنتشال الجُثث التابع لجمعية الهلال الأحمر الليبي فرع درنة يوم الثلاثاء الماضي، 35 جثة مجهولة الهوية، في ذات المنطقة.

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