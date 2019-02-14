السلاك: قصف أميركي استهدف عناصر من تنظيم القاعدة في ضواحي أوباري

قال الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك، إن سلاح الجوي الأمريكي قصف موقع يتمركز به عدد من عناصر تنظيم القاعدة بضواحي مدينة أوباري.

وأوضح السلاك في تصريح صحفي الأربعاء أن العملية تندرج في إطار العمل المشترك بين المجلس الرئاسي والحكومة الأمريكية لمكافحة الإرهاب، متزامنًا مع لقاء وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو”، ووزير الخارجية “محمد سيالة” في الاجتماع الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الأسبوع الماضي، والذي أكد فيه الطرفان استمرار هذا التعاون في إطار التحالف الدولي للقضاء على الإرهاب.

وكان سلاح الجو الأميركي قد نفذ في نوفمبر الماضي ضربة جوية بالقرب من منطقة العوينات أسفرت عن مقتل 11 عنصر من تنظيم القاعدة بحسب بيان رسمي من قيادة الجيش الأمريكي في أفريقيا “الافريكوم”.

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