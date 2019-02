“المسماري” : الانتهاء رسميا من العمليات العسكرية في درنة

المتوسط:

أكد المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، العميد أحمد المسماري، ” أنه تم الانتهاء رسمياً من العمليات العسكرية الرئيسية والعمليات الأمنية في درنة”.

وأضاف المسماري ، خلال تصريحات له ، ” أن مدينة درنة ومنذ فترة طويلة كانت تحت سيطرة القوات المسلحة، حيث تم تأمينها بشكل كامل”.

وأوضح المسماري، ” إن الجيش قرر الدخول إلى حقل الشرارة وتأمينه، بسبب صدور تهديد إرهابي وإجرامي وميليشاوي”.

وأكمل المسماري، ” إن حقل الشرارة الآن تم تأمينه بالكامل، وتطهيره، وهو تحت إدارة الحقل، و الحقل جاهز للتشغيل، وعلى صنع الله رفع حالة القوة القاهرة عنه، وإعادة تشغيله”.

