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“المسماري” : الانتهاء رسميا من العمليات العسكرية في درنة

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكد المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، العميد أحمد المسماري، ” أنه تم الانتهاء رسمياً من العمليات العسكرية الرئيسية والعمليات الأمنية في درنة”.

وأضاف المسماري ، خلال تصريحات له ، ”  أن مدينة درنة ومنذ فترة طويلة كانت تحت سيطرة القوات المسلحة، حيث تم تأمينها بشكل كامل”.

وأوضح المسماري، ” إن الجيش قرر الدخول إلى حقل الشرارة وتأمينه، بسبب صدور تهديد إرهابي وإجرامي وميليشاوي”.

وأكمل المسماري، ” إن حقل الشرارة الآن تم تأمينه بالكامل، وتطهيره، وهو تحت إدارة الحقل، و الحقل جاهز للتشغيل، وعلى صنع الله رفع حالة القوة القاهرة عنه، وإعادة تشغيله”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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