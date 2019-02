عقيل: حفتر سيتجه إلى طرابلس بعد السيطرة على الجنوب

قال رئيس حزب الائتلاف الجمهوري الليبي عز الدين عقيل، إن ليبيا ستشهد ما وصفه بـ”استنساخًا مصر بعد تنحي الرئيس المصري حسني مبارك، بقيادة المشير محمد حسين طنطاوي الذي تولى قيادة المجلس العسكري آنذاك، مضيفًا أن العاصمة طرابلس ستشهد ما قال إنها انتفاضة عند توجه قوات الكرامة إلى العاصمة بعد انتهاء حملتها العسكرية في الجنوب الليبي.



ووصف عقيل في تصريح لموقع «إرم نيوز» الإماراتي المشهد الليبي بالمتغير منذ أسبوعين حيث أدبر الليبيون الانتخابات وراء ظهورهم وينتظرون نتائج العملية العسكرية التي يقودها خليفة حفتر في الجنوب، وفق قوله.

وفيما يتعلق بعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ودوره في المشهد السياسي والأزمة في ليبيا وخارطة الطريق التي تبناها المبعوث الأممي غسان سلامة التي تهدف إلى إجراء انتخابات في البلاد، علق عقيل بقوله إن إن الشعب الليبي ليس بحاجة لهذه البعثة المستغلة للانقسامات، وغياب التوافقات، حسب وصفه، ودعا المبعوث الأممي إلى حزم أمتعته بانتظار دور قريب لقوات الكرامة وحفتر في المشهد السياسي الجديد في ليبيا، حسب قوله.

