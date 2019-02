ليبيا تشارك في اجتماع ” الحوار الأوروبي الإفريقي حول الهجرة”

المتوسط:

شارك وفد لبيا برئاسة عبد الرحمن الهادي خمادة، القائم بالأعمال بالوكالة بالسفارة الليبية ببوركينافاسو وبعضوية كلامن هشام هويسة،مندوبا عن إدارة المنظمات الدولية والسيدة انتصار السباعي، مندوبة عن إدارة التعاون الدولي في فعاليات اجتماع كبار الموظفين للحوار الأوروبي الإفريقي حول الهجرة والتنمية .

وأكدت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق ، خلال بيان لها اليوم الخميس، ” إن المشاركة بهدف إطلاق خطة عمل مراكش والمنعقد يومي 12و13 من شهر فبراير 2019م، بالعاصمة البوركينية واغادوغو وبمشاركة الوفود من دول الاتحاد الأوروبي والإفريقي”.

وأضافت الوزارة ، ” إن المشاركة تأتي في إطار مسار الرباط الذي يضم في عضويته حوالي 56 دولة للتحاور وتبادل وجهات النظر حول مسائل الهجرة والتنمية بين الاتحادين الإفريقي والأوروبي” .

