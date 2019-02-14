القافلة الطبية المرسلة من الحكومة المؤقتة تجري الكشف الطبي لـ 286 حالة في سبها

أجرت القافلة الطبية المدعومة من وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة الكشف الطبي لـ 286 حالة بمختلف التخصصات بسبها.

وبحسب مدير ادارة المستشفيات بوزارة الصحة اسماعيل العيضه، شارك أطباء من القافلة، في إجراء عمليتن في مجال جراحة عظام، وذلك في إطار سلسلة رفع مستوى الرعاية الصحية بهدف توطين العلاج وتوفير منظومة متكاملة لعلاج المرضى، بدءاً من الكشف الطبي، مروراً بالتحاليل والأشعة اللازمة، والعمليات إذا استلزم الأمر، انتهاءً بالعلاج الواجب صرفه .

هذا وسيتم تنظيم فاعليات لمحاضرات علمية من نخبة من الاستشاريين المشاركين في القافلة الطبية صباح اليوم الخميس، في مجال طريقة انعاش الحالات الحرجة، وكذلك كيفة ضبط جهاز التنفس الصناعي بحسب الحالات المرضية والمسعفين بمشاركة أطباء وممرضي العناية الفائقة بمركز سبها الطبي.

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