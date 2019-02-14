توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الصحة ومُستشفى الرازي

وقّعت دار الوفاء لرعاية المُسنين ومستشفى الرازي للأمراض النفسية اتفاقية مع وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني؛ لتوحيد المجهودات للجمع بين الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للنزلاء المُنقطعين عن عائلاتهم وذويهم، وبحاجة لتوفير مناخ أسري يُلائمهم.

وأشار وزير الصحة المُفوض، أحمد بن عمر، في كلمة ألقاها خلال توقيع الاتفاقية بقاعة الاجتماعات بالمستشفى إلى أن هذه الخطوة كانت ثمرة مجهودات كبيرة بُذلت من الجانبين، لافتاً إلى أنها تعد بداية قوية لتعزيز العلاقات والتعاون بين وزارتي الخدمة الاجتماعية والصحة.

ومن جانبه، أشاد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بتعاون وزارة الصحة لتوقيع الاتفاقية وأضاف أن هذه الخطوة تعتبر “لبنة الأساس الأولى للعمل والتوثيق بين الوزارتين متمثلا بمستشفى الرازي كخدمة صحية ودار الوفاء كخدمة اجتماعية”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية