أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط و الغاز عن تنفيذ مشروع توصيل مياه النهر إلى حي الإسكان العام بمنطقة بشر التابع للمجلس البلدي البريقة.

وأضافت الشركة ، ” إن المشروع يبلغ طول الخط المنفذ 3800 متر واستغرق تنفيذه حوالي شهرين من العمل بالموقع”.

وأوضحت الشركة ، ” إن المشروع تحت إشراف مكتب مشروعات المجلس البلدي البريقة وشركة المياه والصرف الصحي مكتب خدمات اجدابيا “.

