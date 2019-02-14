اخبار ليبيا الان

الداخلية تضع خطة لتأمين الاحتفالات بالذكرى الثامنة لثورة فبراير

تم النشر منذُ 11 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

ناقش مدير الإدارة
العامة للأمن المركزي عميد محمد فتح الله مع رؤساء الفروع والمكاتب بالإدارة
بطرابلس الخطة الأمنية لاتخاذ كافة التدابير الأمنية لتأمين الاحتفالات بالذكرى
الثامنة لثورة السابع عشر من فبراير.

وشدد فتح الله على
ضرورة معاملة المواطنين بالصورة الحسنة، وبذل الجهد من أجل الحفاظ على والاستقرار
داخل العاصمة، مطالبا بتأمين كافة المرافق الحيوية، للحفاظ على الأمن وإحكام
السيطرة الأمنية عن كافة المنافذ ومخارج مدينة طرابلس، وتفعيل عمل الدوريات
والتمركزات الأمنية.

يذكر أن العديد من
المدن الليبية تحيي في السابع عشر من فبراير من كل عام ذكرى الثورة إلي أطاحت بحكم
القذافي بعد أكثر من أربعين عاما.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية

عن مصدر الخبر

شبكة الرائد الاعلامية

شبكة الرائد الاعلامية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • مهما عملتوا من دعاية و ترتيبات امنيه يا خونه يا عملاء. الحيش العربي الليبي قادم قادم و سنحتفل فعلا حينها بتحرير ليبيا و اللقطاء الاخوان و من خنازير الفرقاطه. عاشت ليبيا حره مستقله

    رد