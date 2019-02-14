الداخلية تضع خطة لتأمين الاحتفالات بالذكرى الثامنة لثورة فبراير

ناقش مدير الإدارة

العامة للأمن المركزي عميد محمد فتح الله مع رؤساء الفروع والمكاتب بالإدارة

بطرابلس الخطة الأمنية لاتخاذ كافة التدابير الأمنية لتأمين الاحتفالات بالذكرى

الثامنة لثورة السابع عشر من فبراير.

وشدد فتح الله على

ضرورة معاملة المواطنين بالصورة الحسنة، وبذل الجهد من أجل الحفاظ على والاستقرار

داخل العاصمة، مطالبا بتأمين كافة المرافق الحيوية، للحفاظ على الأمن وإحكام

السيطرة الأمنية عن كافة المنافذ ومخارج مدينة طرابلس، وتفعيل عمل الدوريات

والتمركزات الأمنية.

يذكر أن العديد من

المدن الليبية تحيي في السابع عشر من فبراير من كل عام ذكرى الثورة إلي أطاحت بحكم

القذافي بعد أكثر من أربعين عاما.

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