رئيس ديوان البرلمان يتابع مستجدات العمل في الديوان

اطلع رئيس ديوان مجلس النواب “عبد الله المصري”، على مستجدات العمل بكافة الإدارات والمكاتب بالديوان.

جاء ذلك خلال لقاء عقده أمس الأربعاء، مع مدراء الإدارات والمكاتب بديوان مجلس النواب، تم خلاله استعراض تنفيذ خطة العمل للعام الحالي بإدارات ومكاتب الديوان.

وبحسب ما أورد الموقع الرسمي للبرلمان، اطلع المصري أيضاً خلال اللقاء، على الخطة التدريبية لرفع كفاءة الموظفين للعام 2019 من خلال انطلاق أولى الدورات التدريبية للعام الحالي “أصول المراسم والبرتوكول ومهارات التعامل مع كبار الشخصيات “، لعدد من موظفي إدارات الديوان المستهدفين بالدورة.

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