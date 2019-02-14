القبض على أحد تجار البشر في إجدابيا

تمكن البحث الجنائي إجدابيا، من إلقاء القبض على أحد تجار البشر من الجنسية الليبية، أثناء احتجازه لـ6 أشخاص من الجنسية السودانية.

وفي التفاصيل التي أوردها رئيس وحدة التحقيق والتحري بقسم البحث الجنائي رائد السعيطي، قام أحد الأشخاص بتقديم شكوى تفيد باحتجاز أحد أقاربه، وارغامه على دفع فدية مالية قيمتها 3500 دينار، ليتم الافراج عنه.

هذا وأعد قسم التحقيق كمين بالاتفاق من قريب الضحية لتحويل القيمه المالية للشخص الذي يحتجز قريبه، لتم القبض عليه من خلال هذا الكمين، حيث تم تحويله للينابة العامة، لاتخاذ الاجراءات القانونية حياله.

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