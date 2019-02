المتوسط:

برر المتحدث باسم حكومة الوفاق محمد السلاك أسباب تراجع حكومة الوفاق عن رفض الأعمال العسكرية في الجنوب بعد ترحيبها بالقصف الأمريكي في أوباري.

وقال السلاك ، خلال تغريدة له عبر تويتر في إجابة له لأحد تساؤلات متابعيه عن أسباب تراجع رفض الأعمال العسكرية في الجنوب، ” أنه قد ورد في البيان الرسمي ما مفاده إن مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله والجريمة المنظمة هدف مشترك ودعي إلى عمل منظم و تنسيق الجهود وتوحيدها في إشارة إلى استكمال توحيد المؤسسة العسكرية قبل الاتجاه إلى عمل عسكري”.

وكان السلاك قد أصدر بيان مساء الأربعاء يعلن عن قصف الولايات المتحدة الأمريكية لموقع كان يتمركز به عدد من أفراد أنصار تنظيم القاعدة بضواحي مدينة أوباري.

وأكمل السلاك ، ” إن هذا العمل أتى بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والحكومة الأمريكية متزامناً مع لقاء وزير الخارجية محمد سيالة ونظيره الأمريكي في الاجتماع الدولي لمكافحة تنظيم داعش الأسبوع الماضي والذي أكد فيه الطرفان على استمرار التعاون في مكافحة الإرهاب والتطرف” .

The post شاهد كيف بررت ” الوفاق” تراجعها عن رفض الأعمال العسكرية في الجنوب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية