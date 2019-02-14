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طائرات أمركية تقصف رتلا به عناصر إرهابية قرب أوباري

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_أوباري

قالت مصادر عسكرية تابعة للقيادة العامة إن سلاح الجوي الأمريكي قصف موقع يتمركز به عدد من عناصر تنظيم القاعدة بضواحي مدينة أوباري مبينة أن مجموعة داعش المستهدفة بالقصف الأمريكي كانت قد فرت من حي الشارب الواقع فى شمال مدينة #أوباري منذ أسبوع نحو الصحراء الجنوبية ونعتقد بأن من بين عناصرها أعضاء أجانب.

وكان سلاح الجو الأميركي قد نفذ في نوفمبر الماضي ضربة جوية بالقرب من منطقة العوينات أسفرت عن مقتل 11 عنصر من تنظيم القاعدة بحسب بيان رسمي من  قيادة الجيش الأمريكي في أفريقيا “الافريكوم”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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