بوغدانوف يبحث مع السفير الليبي في روسيا استئناف التعاون التجاري بين البلدين

بحث نائب وزير الخارجية والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا ميخائيل بوغدانوف، مع القائم بأعمال السفارة الليبية بالعاصمة الروسية موسكو مصطفى أبوسعيدة، أهم القضايا والتحديات المتعلقة بتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين.

وبحسب ما أورد المكتب الإعلامي للخارجية الليبية، تطرق الجانبان خلال اللقاء الذي عقد الثلاثاء، إلى استئناف التعاون التجاري من خلال تفعيل الاتفاقيات المبرمة في مجال التعاون الاقتصادي والتقني والوصول بها إلى المستوى المنشود.

من جهته، أعرب الجانب الروسي عن استعداده التام لتقديم المشورة والمساهمة في الدفع لإنجاح العملية السياسية، ضمن إطار برنامج عمل الأمم المتحدة للوصول إلى تسوية شاملة بين جميع الأطراف، وتهيئة البيئة المناسبة للوصول إلى دولة موحدة مستقلة ذات سيادة يتمتع شعبها بالاستقرار والرفاهية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا