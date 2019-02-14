المركزي يوضح بشأن صرف منحة ارباب الاسر ويكشف سبب تأخيرها

أوضحت مصادر اعلامية في مصرف ليبيا المركزي بشأن حقيقة الاخبار المتداولة حول صرف منحه ارباب الاسر وأسباب تأخر صرفها.

وقال المكتب الاعلامي لمصرف ليبيا المركزي في تصريحات لقناة ”الاقتصادية ” أنه لم يتم حتى الان صرف منحة ارباب الاسر, بسبب عدم اصدار اي تعميم جديد بهذا الخصوص.

وقال المصرف أن المسؤولية لا تقع على كاهله بموجب الاتفاق الذي تم بالخصوص مع المجلس الرئاسي، مؤكداً أنه في حال احالة المنظومة المستحدثة من قبل مصلحة الاحوال المدنية فأن المركزي على جاهزية كاملة للبدء في صرفها.

وكانت انباء قد جرى تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بقرب صرف منحة أرباب الأسر، وأن المجلس الرئاسي يسعى لصرفها بالتزامن مع الذكرى الثامنة لثورة 17 فبراير.

على صعيد آخر, استقبل محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير الأربعاء رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي لدى ليبيا آلن بوجيا والمستشارة السياسية للبعثة. وجرى خلال اللقاء تبادل الآراء فيما يتعلق بالمسائل ذات الاهتمام المشترك.

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