عقدت منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع وزارة الصحة الليبية ورشة عمل حول نظام المعلومات الصحية في المناطق.

وهدفت الورشة التي عقدت بين يومي 12-14 فبراير في تونس، إلى توجيه الإحصائيين إلى وظائف المستخدم لنظام معلومات الصحة في المناطق (DHIS).

وبحسب المكتب الإعلامي لمنظمة الصحة العالمية، ستمكن هذه الدورات التدريبية مراكز الرعاية الصحية الأولية، من تقديم تقارير يومية وأسبوعية وشهرية عن عبء الأمراض، وفقًاً للمبادئ التوجيهية لوزارة الصحة.

الجدير بالذكر، عقدت هذه الورشة، برعاية مشروع الرعاية الصحية الأولية الممول من قبل وزارة التنمية الدولية، كجزء من مجموعة كبيرة من تدخلات بناء القدرات التي تم تنفيذها فيما يتعلق بإدخال نهج ممارسة الأسرة.

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