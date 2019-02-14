ورشة عمل ببني وليد حول التأسيس للسلم الاجتماعي

بني وليد-العنوان

نظمت مؤسسة مبادرة التغيير السلمي “pci” بالتعاون مع فرع الشراكة المجتمعية بمدينة بني وليد أمس الثلاثاء ورشة عمل بعنوان ” التأسيس للسلم الاجتماعي والتنمية المحلية ” بمشاركة عدد من منتسبي مؤسسات المجتمع المدني بتاورغاء.

وتضمنت الورشة التي عقدت بمدرسة الإجلاء للتعليم الأساسي ببني وليد عدداً من الجوانب من بينها مفاهيم النزاع وبناء السلام بين مختلف مكونات المجتمع، ومهارات قائد التحول، وتعزيز ثقافة إدارة النزاع والتغيير السلمي.

وتهدف الورشة إلى بناء قدرات السلطات البلدية وتنمية كفاءات نشطاء منظمات المجتمع المدني بتاورغاء من أجل تنفيذ استراتيجية السلم الاجتماعي والتنمية المحلية.

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