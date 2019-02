روسيا تعلن استعدادها للمساهمة في إنجاح العملية السياسية في ليبيا

المتوسط:

كشفت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني ، عن تفاصيل اللقاء بين ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا و مصطفى أبوسعيدة القائم بأعمال السفارة الليبية بالعاصمة الروسية موسكو”.

وأوضحت الوزارة ، خلال بيان لها اليوم الخميس، ” إن اللقاء ناقش أهم القضايا والتحديات المتعلقة بتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين ومن أهمها استئناف التعاون التجاري من خلال تفعيل الاتفاقيات المبرمة في مجال التعاون الاقتصادي والتقني والوصول بها إلى المستوى المنشود”.

وأكملت الوزارة ، ” إن الجانب الروسي عن استعداده التام لتقديم المشورة والمساهمة في الدفع لإنجاح العملية السياسية في إطار برنامج عمل الأمم المتحدة للوصول إلى تسوية شاملة بين جميع الأطراف وتهيئة البيئة المناسبة للوصول إلى دولة موحدة مستقلة ذات سيادة يتمتع شعبها بالاستقرار والرفاهية”.

