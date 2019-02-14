بيكر : المؤتمر الجامع يمثل فُرصة لليبيين لتقرير مستقبلهم

ليبيا – نشر السفير البريطاني لدى ليبيا فرانك بيكر تسجيلاً مرئياً حول زيارته إلى مدينتي بنغازي وطبرق تحدث فيه عن أهمية دعم المؤتمر الوطني الليبي الجامع.

بيكر قال في التسجيل الذي نشره على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي”تويتر” أن المؤتمر الوطني الليبي الجامع يمثل فُرصة إلى الليبيين لتقرير مستقبلهم.

يشار إلى أن رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري قد إستقبل بيكر يوم الثلاثاء الماضي ونقاشا سُبل دعم الاستقرار وتقديم الخدمات والإعمار في مدينة بنغازي.