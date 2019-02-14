استرجاع الديون الليبية لدى أديس أبابا محور لقاء سيالة مع نظيرة الأثيوبي

ليبيا – إلتقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة على هامش أعمال القمة الإفريقية المنعقدة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا خلال اليومين الماضيين وزير الخارجية الأثيوبي ورغنه جيبيهو.

الإجتماع تطرق بحسب المكتب الإعلامي التابع لخارجية الوفاق تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين.

وتم التطرق إلى إمكانية السماح للأيدي العاملة الأثيوبية بالسفر إلى ليبيا بعد حظر دام لأكثر من أربع سنوات.

وقد أثير موضوع تسليم ونقل رفات المواطنين الأثيوبيين الذين كانوا من بين ضحايا داعش إلى موطنهم الأصلي أثيوبيا بعد استكمال التعرف على جثت الضحايا كما تم بحث موضوع الديون الليبية لدى أثيوبيا وكيفية إسترجاعها.