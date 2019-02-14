مداهمة وكر لبيع وتصنيع الخمور في إجدابيا

العنوان_إجدابيا

قام أعضاء قسم البحث الجنائي بمديرية أمن اجدابيا بمداهمة أحد المنازل الواقعة بمدينة إجدابيا الذي يقوم بتصنيع وبيع الخمور. وفيتصريح خاص لصحيفة العنوان مع رئيس وحدة التحقيق والتحري بقسم البحث الجنائي الرائد فتحي السعيطي قال : بعد حصولنا على المعلومات من مصادرنا الخاصة بوجود منزل في إجداببا يقوم بتصنيع وبيع الخمور وبعد التأكد من صحتها تم عرض المحضر على النيابة العامة وأخذ الإذن بدخول المنزل قمنا بالمداهمة في ساعة متأخرة من الليل وتم ضبط المصنع .

وأوضح السعيطي أن المنزل الذي تمت مداهمته يعتبر مصنع للخمور ويحتوي على عدد أربعة براميل سعة (200) لترة و خزان سعة (1000) لتر.

وأشار السعيطي إلى أنه قد تم ضبط الأشخاص الذين يقومون بتصنيع الخمور وهم ليبيو الجنسية ومن سكان مدينة إجدابيا وهم في حالة سكر ظاهري وبحوزتهم مخدر نوع (حشيش) وقد تم إتمام الإجراءات القانونية وإحالتهم الى النيابة العامة .

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