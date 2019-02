المتوسط:

قامت مفوضية اللاجئين، بترحيل دفعة جديدة من المهاجرين شملت 159 مهاجراً غير شرعي إلى النيجر.

وقالت البعثة الأممية، خلال تغريدة لها عبر تويتر، ” أن ترحيل المهاجرين الذين ينحدرون من أصول أرتيرية ، تم ضمن برنامج العودة الطوعية، الذي أطلقته المفوضية، بالتعاون مع عدد من المنظمات الأخرى”.

