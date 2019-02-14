ليبيا للاتصالات: خدمة الجيل الرابع ستحل تدريجيا محل خدمة ليبيا ماكس

أفادت شركة ليبيا

للاتصالات والتقنية الخميس، أن خدمة الجيل الرابع ستحل تدريجيا محل خدمة ليبيا

ماكس ابتداء بالمناطق التي انطلقت فيها خدمة الجيل الرابع.

وأعلنت شركة ليبيا

للاتصالات في بيان لها، أنها ستشرع في عملية إعادة تخصيص ونقل بعض الترددات

المخصصة لشبكة ليبيا ماكس إلى شبكة الجيل الرابع، مضيفة أن عملية النقل ستكون بشكل

تدريجي.

وأكدت ليبيا

للاتصالات أنها لن تقوم باتباع أي سياسة للضغط على مشتركي خدمة ليبيا ماكس

لإجبارهم على الانتقال للخدمة الجديدة، نافية صحة الأنباء المتداولة حول قيام

الشركة بتعمد إضعاف خدمة ليبيا ماكس.

يذكر أن خدمة ليبيا

ماكس انطلقت في يناير 2009، بسرعة تصل حتى 2 ميجابت في الثانية، لعدم اعتماد

الخدمة على البنية التحتية للاتصالات في ليبيا، ولاتساع رقعة البلاد جغرافيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية