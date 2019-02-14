التكبالي يُطالب بدخول الجيش إلى العاصمة

أكد عضو مجلس النواب، علي التكبالي، أن كافة الأطراف التي تُحاول المُضي بليبيا إلى مرحلة الانتخابات تسعى لإدخالها في نفق مُظلم، ومنح المزيد من الوقت للمجموعات المُسلحة لتتصدّر المشهد.

وأشار التكبالي خلال حديث مع صحيفة “العين الإخبارية” إلى أن التمهيد الصحيح حسب رأيه لإجراء الانتخابات يكمن في دخول الجيش الوطني إلى طرابلس بشكل سلمي، على أن تَلي هذه الخطوة تشكيل حكومة مدنية مُراقبة من قِبل مجلس استشاري.

وطالب عضو مجلس النواب المجتمع الدولي بدعم دخول الجيش الوطني إلى العاصمة، لافتاً إلى أن جميع الليبيين ينتظرون هذه اللحظة.

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