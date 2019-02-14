الغرفة الأمنية المشتركة اجدابيا تضبط 100 مهاجر غير قانوني

قال الرائد سليمان عبد الرحيم سليمان مدير جهاز الهجرة الغير شرعية اجدابيا للعنوان: إنه و في مساء الأربعاء قامت الغرفة الأمنية المشتركة بالقبض على ١٠٠ مهاجراً غير قانوني يحملون الجنسية السودانية والتشادية والمصرية.

وأوضح سليمان أن هذه الضبطيات تمت بأوامر من منسق الغرفة الأمنية المشتركة وذلك للحد من ظاهرة الهجرة الغير شرعية التي تعتبر منتشر بكثرة في الآونة الأخيرة في المدينة وأكد سليمان أن المهاجرين الذين تم ضبطهم سيتم اجراء التحليل الطبية والتأكد من اجراتهم واوراقهم ومن ثم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم

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