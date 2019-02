المتوسط:

أكدت شركة ليبيا للاتصالات والتقنية، ” أن خدمة الجيل الرابع ستحل تدريجيا محل خدمة ليبيا ماكس “.

وأكملت شركة ليبيا للاتصالات، خلال بيان لها اليوم الخميس، “أن عملية النقل ستكون بشكل تدريجي”.

وأوضحت الشركة، ” أنها لن تقوم بإتباع أي سياسة للضغط على مشتركي خدمة ليبيا ماكس لإجبارهم على الانتقال للخدمة الجديدة، نافية صحة الأنباء المتداولة حول قيام الشركة بتعمد إضعاف خدمة ليبيا ماكس”

