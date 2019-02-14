مواصلات الوفاق تعلن الحكم النهائي في قضية دولية مرفوعة ضدها بشأن مطار طرابلس

ليبيا – أعلنت وزارة مواصلات الوفاق عن صدور نتائج الحكم النهائي الصادر عن غرفة التحكيم الدولية بباريس بخصوص القضية المرفوعة ضد جهاز تنفيذ مشروعات وزارة المواصلات من طرف ائتلاف الشركات أدوبرشت البرازيلية للهندسة والبناء وشركة تاف التركية للاستثمار والبناء وشركة اتحاد المقاولين المتعاقد معاهم لتنفيذ مشروع محطتي الركاب بمطار طرابلس الدولي الذي شُرعَ في تنفيذه سنة 2007 وتوقف عام2011.

مواصلات الوفاق أوضحت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها أن جملة المطالبات التي دَفعت بها الشركات المدعية حوالي (562.000.000.00) مليون يورو.

وصدر الحُكم لصالح المدعين بقيمة 124.334.654.00 يورو و الحُكم لصالح وزارة المواصلات “جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات” بقيمة (49,666,575,00) يورو.



وعليه فإن الملبغ الاجمالي المستحق لصالح الشركات بلغ بعد المقاصة (74,668,079.00) يورو وهو المبلغ المستحق لصالح الشركات مقابل أعمال منفذة على الأرض.



كما إعتبرت وزارة الماوصلات أن ما تحقق يُعد إنجاز مهم لوزارة المواصلات والدولة الليبية بشكل عام، متوجهةً بالشكر إلى كافة المهندسين والاستشارين باللجنة المكلفة بجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات والتي تولت تقديم كافة المعلومات والبيانات والوثائق اللازمة للدفع ضد المدعي ولأعضاء إدارة القضايا على ما بذلوه من جهد بالتنسيق مع اللجنة.

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