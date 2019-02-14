مساع لحفظ التراث الليبي

بدأت أعمال ورشة العمل المتعلقة بحفظ الممتلكات التراثية بمشاركة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج.

وتم خلال الورشة التي احتضنها متحف ليبيا عرض نتائج عمل اللجنة الفنية المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الذي استمر على مدار عام؛ لمعالجة الملاحظات التي أبدتها لجنة التراث التابعة للمنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم “يونيسكو”، بشأن المواقع الأثرية الموضوعة على لائحة التراث الإنساني في صبراتة ولبدة وشحات وغدامس وأكاكوس والتي تم إدارجها ضمن قائمة الخطر.

هذا وحضر بداية أعمال الورشة رئيس جهاز الشرطة السياحية ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ووزير تعليم الوفاق ورئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم ووزير الدولة لشؤون المرأة والتنمية المجتمعية ورئيس مصلحة الآثار ورئيس الهيئة العامة للسياحة وسفراء تركيا وإيطاليا وعدد من الخبراء والمختصين.

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