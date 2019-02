المتوسط:

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن قيام مجهولين ملثمين بالسطو المسلح على سيارة خدمية يوم الأحد الماضي أمام جمعية الدعوة الإسلامية.

وأكملت الشركة، خلال بيان لها اليوم الخميس، ” أن المجموعة المسلحة قامت بضرب سائق السارة وإنزاله بالقوة وضربه بعد رفضه تسليم مفاتيح السيارة “.

وأوضحت الشركة، ” إنه تم إرجاع السيارة بالتنسيق بين الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية ومديرية أمن الجفارة “.

