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الحبري يصل سبها على رأس وفد رفيع من المؤقتة يضم رئيس جهاز الأمن الداخلي

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – حطت قبل قليل طائرة فى مطار تمنهنت فى سبها على متنها وفد رسمي وشعبي من مدينة بنغازي للوقوف على أحوال المدينة والتأكيد على الأواصر الإجتماعية بين الليبيين .

كما تأتي هذه الزيارة للتهنئة والدعم وفقاً لما أفاد مراسل المرصد وزير التعليم بالحكومة المؤقتة فوزي بومريز  وهو أحد أعضاء هذا الوفد .

كما ضم الوفد محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء على الحبري وعميد بلدية بنغازي صقر بوجواري ورئيس مركز السلام للبحوث ودعم القرار فرج نجم .

أما على الصعير الأمنيوالحكومي  فقد ضم الوفد مدير الامن الداخلي اللواء خليفة حسني عدد من رؤساء هيئات المياه والصحافة والمطارات بالحكومة المؤقتة و الاكاديمين والاعلاميين.

المرصد – خاص

يتبع ..

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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