أعلنت حكومة الوفاق الوطني عن تحديد يوم الأحد الموافق 17 فبراير عطلة رسمية في كافة الوحدات الإدارية العامة بالدولة .

وأوضحت الحكومة ، خلال بيان لها اليوم الخميس، ” إن سبب الإجازة يأتي بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 17 فبراير على أن يستثني من ذل المرافق الخدمية ذات الطابع الإنساني والأمني العاجل مع حفظ حق العاملين في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم “.

