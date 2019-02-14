ليبيا تكسب قضية رفعتها شركات بناء تطلب تعويضا بـ500 مليون دولار

العنوان_باريس أصدرت غرفة التحكيم الدولية بباريس حكمها بخصوص القضية المرفوعة ضد جهاز تنفيذ مشروعات وزارة المواصلات من طرف ائتلاف الشركات أدوبرشت البرازيلية للهندسة والبناء وشركة تاف التركية للاستثمار والبناء وشركة اتحاد المقاولين المتعاقد معاهم لتنفيذ مشروع محطتي الركاب بمطار طرابلس الدولي الذي شُرعَ في تنفيذه سنة 2007م وتوقف سنة 2011م ، حيث كانت جملة المطالبات …
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صحيفة العنوان الليبية
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