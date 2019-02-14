جلالة: ملف المفقودين وجبر الضرر أبرز العثرات أمام إتفاق تاورغاء – مصراتة

ليبيا – قال وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين بحكومة الوفاق يوسف جلالة أمس الأربعاء إن ملفي المفقودين وجبر الضرر هما أبرز العثرات أمام لجنة متابعة اتفاق تاورغاء مصراتة وإن الملفين لا علاقة للوزارة بهما.

جلالة أوضح في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” أن ملف جبر الضرر مرتبط بوزارة المالية والمصرف المركزي ، مشيراً إلى أن العمل جار على تسييل مبلغ 25 مليون دينار كدفعة ثانية بعد توزيع الدفعة الأولى التي بلغت 35 مليون دينار وفي إنتظار الدفعة الثالثة التي ستصرف عند إعتماد الميزانية.

وأضاف جلالة أن العائق الأكبر في ملف البحث عن المفقودين هو وجود إشكالية داخل الهيئة نفسها باعتبار الملف من اختصاصها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية