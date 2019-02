المتوسط:

أعلن جهاز الحرس البلدي فرع بني وليد إغلاق خمس محطات وقود في مدينة بني وليد، بناء على أوامر رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور.

وقال رئيس الحرس البلدي فرع بني وليد، منصور بربة، “إن هذه المحطات أغُلقت بالشمع الأحمر بتعليمات من رئيس جهاز الحرس البلدي العميد إسماعيل الطاهر”.

