طالبت مديرية أمن شحات ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ بأخذ ﺍﻟﺤﻴﻄﺔ ﻭﺍﻟﺤﺬﺭ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻘﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻬﻄﻮﻝ ﺍﻻﻣﻄﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺿﻮﺍﺣﻴﻬﺎ .

وأكدت مديرية أمن شحات ، على خطورة تدني ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﻠﻴﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﻀﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻐﻴﻮﻡ ﺍﻟﻤﻼﻣﺴﺔ ﻟﺴﻄﺢ ﺍﻷﺭﺽ إضافة إلى ﺧﻄﺮ ﺍﻹﻧﺰﻻﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺴﺎﻗﻂ ﺯﺧﺎﺕ ﺍﻟﺒَﺮَﺩ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﻠﻴﺔ فضلا عن الانزلاق نظرا لتساقط الثلوج فوق المرتفعات.

