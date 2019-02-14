متحدث باسم سيف الإسلام القذافي لـ RT: هذا ما نريده من روسيا!

كشف متحدث باسم سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ما يرتجيه وأنصاره من روسيا، مشيرا إلى مطلب “مساعدة الليبيين للخروج من أزمتهم، واستقرار البلد وتوحيد مؤسساته”.

ورد المتحدث سيف الإسلام القذافي قائلا: “ما يريده من روسيا ومن غيرها هو مساعدة الليبيين في الخروج من أزمتهم واستقرار البلد وتوحيد مؤسساتها”.

وشددت الردود التي وردت من المتحدث باسم نجل القذافي على أن “وروسيا بحكم عضويتها في مجلس الأمن وحياديتها تجاه الكيانات في المشهد الليبي، بالإمكان الاعتماد عليها والمساهمة الفاعلة لها في حل المشكل الليبي وهذا ما لمسناه من خلال مواقفها المعلنة”.

وبشأن القوى التي تساند سيف الإسلام القذافي داخل ليبيا، جاء في الردود: “الليبيون من القبائل والكيانات السياسة وحراك شعبي كبير وخاصة من الشباب”.

وفي إجابة عن سؤال حول الموقف من القيادة العامة للجيش الليبي ومن مجلس النواب والحكومة المؤقتة في شرق ليبيا، ومن حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، قال المتحدث باسم سيف الإسلام أن “التشظي في المشهد الليبي والانقسام بين الكيانات القائمة من حكومات وبرلمانات ومؤسسات وعدم اتفاقهم يجعل من الصعب تحديد موقف من أي من تلك الكيانات، بل الحياد أفضل في ظل تغييب رأي الشعب الليبي صاحب الكلمة العليا”.

وحول إمكانية إعادة تشكيل الجيش الليبي السابق، وخاصة وحدات النخبة، لفت المتحدث إلى أن “مؤسسة الجيش استهدفت من الناتو في 2011، وتم تدمير بنيتها التحتية، وتحتاج بالدرجة الأولى وكذلك المؤسسة الأمنية إلى إعادة بنائها بشكل علمي صحيح وتوحيدها للحفاظ على سيادة الدولة وأمنها”.

وذكرت الردود المستلمة من المتحدث أن لدى نجل الزعيم الليبي الراحل “قبل 2011 مشروعا سياسيا حقوقيا تنمويا متكاملا وقد قطع شوطا في تنفيذه، ولكن للأسف توقف بعد 2011، وإذا ما كتب له النجاح فسينهض بليبيا كثيرا”.

ورد المتحدث على سؤال حول ترشح سيف الإسلام للانتخابات المقبلة بالقول: “بغض النظر عن ترشحه من عدمه فهذا قرار يخصه، رغم المطالبات المتعددة من الليبيين بضرورة قيادته للمراحل القادمة، علما بأنه لم يصدر بعد القانون الانتخابي الذي سيحدد شروط الترشح”.

المصدر: RT

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